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Гари Невилл выступил против увольнения Эрика тен Хага из «МЮ»

Гари Невилл выступил против увольнения Эрика тен Хага из «МЮ»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге и считает, что его возможное увольнение этим летом не будет правильным решением.

«Честно говоря, это выглядит как худший сезон в Премьер-лиге, который мы когда-либо проводили. Тен Хаг находится под огромным давлением, и в конце сезона может произойти всё что угодно.

Сейчас «Бавария» пытается выбрать тренера, «Барселона» оставила Хави, «Ливерпуль» имел свои проблемы с выбором между первым и вторым кандидатом. Я не вижу такого тренера, которого можно назвать очевидной заменой, о котором вы подумаете, что это хороший кандидат. За последние 10 лет команда боролась с каждым менеджером, мы находимся в том же положении, что и в конце работы Сульшера, Моуринью, ван Гала, Мойеса.

Каждый игрок, приходивший сюда за последние 10 лет, кроме Бруну Фернандеша, ухудшил свою продуктивность и не улучшился. Если они вам нравились до этого – значит, что-то фундаментально не так. Новое руководство провело в клубе всего несколько месяцев. Сменить тренера – это неплохая вещь, но я не думаю, что это правильно.

Я не уверен, что я никогда не просил уволить тренера в течение этих 10 лет. На мой взгляд, он находится под настоящим давлением. Но когда я поговорил с ним, он был уверен в себе, и он верит в себя.

Два года назад все сочли это разумным назначением. Это был один из лучших тренеров. Самый инновационный тренер в Европе. «Манчестер Юнайтед» за последние два года сделал этого тренера таким, что в последние 12 месяцев он выглядит как человек, не знающий, что делает.

Но это происходило и с другими тренерами. Когда-то этот круг должен быть разорван», — сказал Невилл в эфире YouTube-канала Sky Sports.

После 35 матчей АПЛ в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой позиции в турнирной таблице и имеет в своем активе 54 очка.

Напомним, вчера, 12 мая, в рамках очередного тура АПЛ «МЮ» на своём поле уступил «Арсеналу» (0:1).

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