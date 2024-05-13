Игрок «Арсенала» Хаверц: я буду самым большим фанатом «Тоттенхэма» в их матче с «Ман Сити»

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 37-м туре АПЛ.

«Мы очень хорошо подготовились к матчу. Мы не показали нашу лучшую игру, но нам нужны были три очка, и мы их заработали, поэтому можем быть довольны.

Мы должны выигрывать в каждой игре, поскольку «Сити» всегда оказывает давление. Приятно участвовать в борьбе за титул, и каждую неделю ты должен играть наилучшим образом. Когда ты это делаешь, чувствуешь себя ещё лучше.

Я буду самым большим болельщиком «Тоттенхэма» во время матча «шпор» против «Ман Сити» 14 мая. Будем надеяться на лучшее», — приводит слова Хаверца Sky Sports.

«Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити». При этом по потерянным очкам «Сити» впереди.