Стала известна позиция игроков «Челси» в вопросе будущего Почеттино

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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино может покинуть лондонскую команду по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Киран Джилл.

По информации источника, несмотря на слухи о возможном уходе, игроки «Челси» в большинстве своём не хотят ухода аргентинского специалиста. Команда поддерживает наставника и готова продолжать работу с ним.

Напомним, аргентинский тренер возглавил «Челси» минувшим летом. После 35 матчей в английской Премьер-лиге лондонский клуб набрал 54 очка и занимает седьмое место. В нынешнем сезоне подопечные Почеттино дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» (0:1).

В следующем матче «Челси» сыграет с «Брайтоном» в гостях. Встреча состоится 15 мая и начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Милан».

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