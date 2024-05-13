Мамаев: хочу, чтобы чемпионом стал Галицкий

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился, кого бы он хотел видеть в статусе чемпиона РПЛ сезона-2023/2024.

«Стараюсь смотреть РПЛ, пусть и не всегда получается. Золотая гонка – класс. Недавно думал, что впервые за долгое время у нас три команды имеют шансы на чемпионство. Мой прогноз – непредсказуемо. Если бы всё было предсказуемо, было бы неинтересно.

Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде провёл 5,5 лет, хочется, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает. Глядя на его подход, внимание к российскому футболу, что он делает для города, региона – любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил чемпионство», – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Отметим, за два тура до конца чемпионата России «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» занимает второе место, записав в свой актив 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50).

Полную версию интервью читайте в 10:00 по мск.

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