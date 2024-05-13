Павел Мамаев заявил, что ни о чём в жизни не жалеет

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев признался, что не хотел бы ничего поменять в своей жизни.

– Вы о чём-нибудь жалеете?

– Я много раз об этом думал. Но о чём жалеть? Жизнь меня привела туда, где я сейчас нахожусь. Без всего, что случилось в моей жизни, сегодняшнего дня бы не было.

– Но если бы что-нибудь можно было исправить?

– Оставил бы всё как есть. Сейчас я максимально счастлив, и я этим очень дорожу. Самое важное то, что есть сейчас.

– А какой Павел Мамаев сейчас? Что в нём изменилось?

– Глупо выглядит тот человек, который оценивает себя со стороны ума и мудрости. Если говорить про поведенческие манеры, то я многое убрал из своей жизни. Стал ли я сдержаннее и терпеливее, смотрю ли на какие-то вещи по-другому? Да. Я уже не тот человек, который был пять лет назад. Многое переосмыслил, на многое начал смотреть иначе, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.