Симонс в ближайшее время объявит «ПСЖ» о решении перейти в «Барселону» — Mundo Deportivo

21-летний полузащитник «ПСЖ», выступающий в аренде за «РБ Лейпциг», Хави Симонс может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Игроку очень нравится «Барселона», и он сделает всё возможное, чтобы вернуться в клуб, в котором он был воспитан. У футболиста есть контракт, по которому в случае, если «ПСЖ» решит не оставлять его в составе на следующий сезон, сам Симонс будет принимать решения о своём будущем. Он в ближайшее время сообщит об этом руководству парижан.

В нынешнем сезоне Симонс провёл за немецкий клуб во всех турнирах 42 матча, забил девять мячей и отметился 15 голевыми передачами. Его арендное соглашение в немецком клубе рассчитано до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.