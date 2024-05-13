Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Мамаев ответил на вопрос, в чём крутость Валерия Карпина

Павел Мамаев ответил на вопрос, в чём крутость Валерия Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос, в чём крутость главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

– Почему так сильно хотелось поработать с Карпиным?
– Это игрок, на котором я вырос. Он, Мостовой, Шалимов, Аленичев. Я слышал о нём много хорошего, поэтому было интересно с ним поработать. Понять, насколько он хороший. И Валерий Георгиевич правда крутой.

– В чём его крутость?
– Очень открытый и прямой. Без подлости. Умеет находить подход к каждому футболисту – я с таким, пожалуй, столкнулся первый раз в своей карьере. Все его уважают и за него бьются. Я у него даже не раз спрашивал: «Георгич, как так у вас получается, что у вас со всеми хорошие отношения, все выполняют ваши требования от и до, нет никаких склок в команде?» Он мне говорил, что не знает – так просто получается, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Материалы по теме
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Эксклюзив
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android