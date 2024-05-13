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Силкин: последние потери очков «Зенита» не случайны, команда не в форме

Силкин: последние потери очков «Зенита» не случайны, команда не в форме
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о проблемах санкт-петербургского «Зенита».

«У каждого претендента на золотые медали были свои прибамбасы по ходу сезона. «Зенит» неважно начал чемпионат, растерял много очков, потом набрал форму, которую затем снова растерял. Сейчас петербуржцы однозначно не в форме, поэтому последние потери очков сине-бело-голубых не случайны», — приводит слова Силкина Legalbet.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».

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