Первый тренер Головина прокомментировал первое серебро Александра в «Монако»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал первое серебро российского хавбека во Франции.

«Я всегда радуюсь за Головина с самого начала его карьеры, когда он играл в ЦСКА, а сейчас в «Монако». Я считаю, что в данный момент Александр Головин — один из сильнейших игроков России. Это однозначно. Я могу считать что угодно насчёт возможного ухода Головина в другой европейский клуб. Это не моя прерогатива. Там есть люди, которые видят его потенциал и его возможности, и они должны это решать», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.