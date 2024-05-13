Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: приложим максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Сейчас идёт борьба, посмотрим, как она закончится. Приложим максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ. А как оно будет, одному богу известно. Нет разницы, какие будут соперники. Вы же видите, какой чемпионат, — все всех обыгрывают. Каждый матч — решающий. И предыдущий с «Локомотивом», и с «Уралом», и со «Спартаком», — сказал Дмитрий Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Оренбург» потерпел четыре поражения в последних пяти матчах. Коллектив Деограсии занимает 12‑е место в таблице (29 очков), опережая идущую в зоне вылета «Балтику» на три очка.