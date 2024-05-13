«Реал» продлит контракт с Карвахалем — Relevo

Руководство мадридского «Реала» единодушно во мнении о продлении контракта с 32-летним защитником Даниэлем Карвахалем, сообщает испанское интернет-издание Relevo.

По информации источника, несмотря на предстоящий финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», клуб уже хочет наградить испанского игрока за отличный сезон, не дожидаясь окончания его контракта.

Также сообщается, что в руководстве есть те, кто предлагает дать ему контракт с длительностью больше года, что обычно не принято делать в отношении игроков его возраста.

Защитник Даниэль Карвахаль является воспитанником системы мадридского «Реала», в первую команду «сливочных» он попал в 2013 году после полного сезона, проведённого в леверкузенском «Байере». В текущем сезоне на его счету 38 матчей за клуб во всех турнирах, пять забитых мячей и пять голевых передач.