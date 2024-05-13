Павел Мамаев: Галицкий — человек со своей позицией, но это не значит, что он ошибается

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о президенте «Краснодара» Сергее Галицком. По словам футболиста, Галицкий — человек со своей позицией, которая в некоторых случаях отличается от большинства мнений. Напомним, Мамаев выступал за «быков» в ходе своей карьеры.

– Роман Широков говорил, что Галицкого невозможно переспорить на футбольные темы. Вы с ним спорили когда-нибудь?

– Не могу сказать, что прям спорили, но дискуссии были. Я не пытался его переспорить – у человека есть мнение на определённые вещи. Если он это видит так, то почему это неправильно? Галицкий – человек со своей позицией, мнением, какие-то вещи он видит иначе, чем я или кто-то другой. Но это не значит, что он ошибается, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.