Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Мамаев: Галицкий — человек со своей позицией, но это не значит, что он ошибается

Павел Мамаев: Галицкий — человек со своей позицией, но это не значит, что он ошибается
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о президенте «Краснодара» Сергее Галицком. По словам футболиста, Галицкий — человек со своей позицией, которая в некоторых случаях отличается от большинства мнений. Напомним, Мамаев выступал за «быков» в ходе своей карьеры.

– Роман Широков говорил, что Галицкого невозможно переспорить на футбольные темы. Вы с ним спорили когда-нибудь?
– Не могу сказать, что прям спорили, но дискуссии были. Я не пытался его переспорить – у человека есть мнение на определённые вещи. Если он это видит так, то почему это неправильно? Галицкий – человек со своей позицией, мнением, какие-то вещи он видит иначе, чем я или кто-то другой. Но это не значит, что он ошибается, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Материалы по теме
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Эксклюзив
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android