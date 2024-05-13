Радимов: в финале Лиги Европы буду болеть за «Аталанту» Миранчука

Бывший российский футболист Владислав Радимов заявил, что в финале Лиги Европы будет болеть за «Аталанту» и Алексея Миранчука.

«Уже начинаешь за «Байер» волей‑неволей болеть, чтобы они весь сезон прошли без поражений. Но есть «Аталанта» с Миранчуком. Всё равно будешь болеть за нашего футболиста. «Байер» и «Аталанта» — достойные друг друга соперники», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Байер» добыл путёвку в финал Лиги Европы, обыграв на стадии полуфинала итальянскую «Рому». «Аталанта», в свою очередь, прошла «Марсель». Решающий матч турнира состоится 22 мая в Ирландии. Встречу примет стадион «Авива» в Дублине. Отметим, что леверкузенский «Байер» в нынешнем сезоне не проиграл ни одного матча и стал чемпионом Германии. Действующий победитель Лиги Европы — испанская «Севилья».