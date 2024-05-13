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Постекоглу: 99% фанатов хотят, чтобы «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити»

Постекоглу: 99% фанатов хотят, чтобы «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу жёстко высказался по поводу предстоящего матча клуба с «Манчестер Сити». Исторический противник «Тоттенхэма» по северолондонскому дерби «Арсенал» может занять первую строчку в английской Премьер-лиге в случае поражения «шпор».

«Если вы заглянете в социальные сети, то увидите, что 99% фанатов хотят, чтобы «шпоры» проиграли «Ман Сити». Но, пожалуйста, не говорите мне, что это ваш мир, потому что если это так, то вам нужна консультация. Я понимаю дух соперничества, но никогда не пойму человека, который хочет, чтобы его собственная команда проиграла», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити». При этом по потерянным очкам «Сити» впереди.

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