Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамаев: жаль, что провёл за «Химки» эти полтайма. Лучше бы не было отметки, что выходил

Мамаев: жаль, что провёл за «Химки» эти полтайма. Лучше бы не было отметки, что выходил
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о периоде выступлений за подмосковные «Химки». Футболист жалеет о том, что принял участие в одном официальном матче за клуб.

«Мне даже жаль, что я провёл за «Химки» эти полтайма. Лучше бы я перешёл и не сыграл бы ни одной игры, чтобы не было отметки, что за них выходил на поле», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, Мамаев стал игроком подмосковных «Химок» в январе 2022 года. Спустя полгода полузащитник покинул команду, проведя за это время один официальный матч в составе красно-чёрных, в котором отыграл 46 минут.

Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов».

Материалы по теме
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Эксклюзив
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android