Мамаев: жаль, что провёл за «Химки» эти полтайма. Лучше бы не было отметки, что выходил

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о периоде выступлений за подмосковные «Химки». Футболист жалеет о том, что принял участие в одном официальном матче за клуб.

«Мне даже жаль, что я провёл за «Химки» эти полтайма. Лучше бы я перешёл и не сыграл бы ни одной игры, чтобы не было отметки, что за них выходил на поле», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, Мамаев стал игроком подмосковных «Химок» в январе 2022 года. Спустя полгода полузащитник покинул команду, проведя за это время один официальный матч в составе красно-чёрных, в котором отыграл 46 минут.

Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов».