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Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о проведении Братского Кубка летом

Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о проведении Братского Кубка летом
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о проведении Братского Кубка летом.

«Мы хотим презентовать Братский Кубок – 2024. Будет больше участников, развлекательной программы, матчей и братских смыслов.

И у «Динамо», и у ЦСКА есть братские клубы из нашей братской страны — Сербии. ОФК «Белград» — побратим «Динамо», и «Партизан» — побратим ЦСКА.

Московские клубы играют с клубами из Белграда, но не играют между собой. Каждый клуб зарабатывает очки за свой город. После последнего матча производится подсчёт очков, и команды из города-победителя получают по кубку», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК в Братском Кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.

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