Игрок «Динамо» Фомин: Братский кубок — отличная возможность подготовиться к РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на новость о проведении Братского кубка предстоящим летом. В турнире из клубов РПЛ также сыграет ЦСКА.

«Я как футболист могу сказать, что Братский кубок — отличная возможность подготовиться к чемпионату. В прошлом году была прекрасная атмосфера, пришли болельщики. Такого, наверное, нет даже на официальных играх», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 13 мая 2024 года, стало известно, что московские «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК «Белград» в Братском кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о проведении Братского кубка.