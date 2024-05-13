Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Фомин: Братский кубок — отличная возможность подготовиться к РПЛ

Игрок «Динамо» Фомин: Братский кубок — отличная возможность подготовиться к РПЛ
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на новость о проведении Братского кубка предстоящим летом. В турнире из клубов РПЛ также сыграет ЦСКА.

«Я как футболист могу сказать, что Братский кубок — отличная возможность подготовиться к чемпионату. В прошлом году была прекрасная атмосфера, пришли болельщики. Такого, наверное, нет даже на официальных играх», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 13 мая 2024 года, стало известно, что московские «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК «Белград» в Братском кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о проведении Братского кубка.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о проведении Братского кубка летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android