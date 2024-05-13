Гендиректор ЦСКА Бабаев допустил приезд Зорана Тошича на Братский кубок

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном приглашении сербского экс-полузащитника армейцев Зорана Тошича для участия в Братском кубке летом. Напомним, согласно регламенту турнира, каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).

«В качестве селебрити на Братском кубке рассматриваются многие, в том числе и Зоран Тошич. Но сейчас преждевременно это обсуждать, идёт общение. Но будет серьёзная поддержка», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК в Братском кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. Всего на турнире будет проведено четыре матча.