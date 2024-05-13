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Гендир «Динамо»: возможно, проведём ещё один Братский турнир в Сербии

Гендир «Динамо»: возможно, проведём ещё один Братский турнир в Сербии
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном проведении Братского кубка в Сербии.

«Возможно, что мы проведём ещё один турнир в Сербии. Всё зависит от спонсора. Без их активного вовлечения в проект нашего турнира не случилось бы. Всё это очень сложно, много работы, занимает много времени и ресурсов. Но теоретически турнир в Сербии возможен», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, с 3 по 7 июля 2024 года в Москве состоится летний международный турнир «Братский кубок», в котором примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» (Белград) и ОФК Белград. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

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