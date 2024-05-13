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Мамаев: как работалось с Юраном? Никак

Мамаев: как работалось с Юраном? Никак
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Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев высказался о работе под руководством экс-наставника красно-чёрных Сергея Юрана.

– Как работалось с Юраном?
– Никак. Плохого ничего про него сказать не могу – как человека я его не знаю. Он пришёл, чтобы «Химки» остались в Премьер-Лиге, он эту задачу выполнил. Всё. Наверное, он хороший тренер. С поставленной задачей справился. Кто бы что про Леонида Слуцкого ни говорил, но человек добился и добивается результатов – кто скажет, что он плохой тренер? У нас с ним была личная ситуация, но если у него с одним из 20 человек не складывается, это не значит, что он плохой тренер», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, Мамаев стал игроком подмосковных «Химок» в январе 2022 года. Спустя полгода полузащитник покинул команду, проведя за это время один официальный матч в составе красно-чёрных, в котором отыграл 46 минут.

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