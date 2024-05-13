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Дьяков: Личка в «Динамо» выстроил безбашенный футбол для нашего чемпионата

Дьяков: Личка в «Динамо» выстроил безбашенный футбол для нашего чемпионата
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался об игре бело-голубых под руководством Марцела Лички.

«Я ещё год назад, когда в «Динамо» выбирали тренера, говорил, что надо взять Личку. В начале сезона не особо стабильно шли и были разговоры об отставке. Но дали доработать, и сейчас результат налицо. Да, были осечки, нестабильность и спады, но 28 туров позади, и «Динамо» на первом месте.

Личка красавец, он выстроил игру команды, которая показывает атакующий футбол. Может быть, где-то этот футбол безбашенный для нашего чемпионата и команда, возможно, не умеет дисциплинированно обороняться, но зато «Динамо» показывает классный и интересный футбол в атаке, много забивая. Плюс у команды подобрался хороший состав, где большая обойма и достаточно игроков для ротации. Поэтому Личка, футболисты и руководство «Динамо» хорошо сработали в совокупности», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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