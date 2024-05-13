В «Спартаке» сообщили, что Бабич и Соболев не сыграют с «Балтикой»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что центральный защитник красно-белых Срджан Бабич, нападающий Александр Соболев и полузащитник Даниил Зорин пропустят финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой».

«Команда прилетела в Калининград. Срджан Бабич и Даниил Зорин продолжают восстановление. Также в Москве из-за недомогания остался Александр Соболев», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, финальный матч Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 14 мая в Калининграде. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.