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В «Спартаке» сообщили, что Бабич и Соболев не сыграют с «Балтикой»

В «Спартаке» сообщили, что Бабич и Соболев не сыграют с «Балтикой»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что центральный защитник красно-белых Срджан Бабич, нападающий Александр Соболев и полузащитник Даниил Зорин пропустят финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда прилетела в Калининград. Срджан Бабич и Даниил Зорин продолжают восстановление. Также в Москве из-за недомогания остался Александр Соболев», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, финальный матч Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 14 мая в Калининграде. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

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