Экс-тренер «Краснодара» Ивич может возглавить «Фенербахче» — источник

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить турецкий «Фенербахче», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у сербского тренера состоялась встреча со спортивным директором турецкого клуба Марио Бранко, на которой обсуждалась возможность назначения специалиста в «Фенербахче». Решение будет принято ближе к июню.

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. Под руководством Владимира Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.