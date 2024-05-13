Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Краснодара» Ивич может возглавить «Фенербахче» — источник

Экс-тренер «Краснодара» Ивич может возглавить «Фенербахче» — источник
Комментарии

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить турецкий «Фенербахче», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у сербского тренера состоялась встреча со спортивным директором турецкого клуба Марио Бранко, на которой обсуждалась возможность назначения специалиста в «Фенербахче». Решение будет принято ближе к июню.

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. Под руководством Владимира Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.

Материалы по теме
Игрок «Краснодара» Оласа — о последних результатах: проблема не в уходе Ивича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android