Дьяков: «Балтике» нужно остаться в РПЛ, но Кубок недалеко — «Спартаку» будет нелегко

Бывший центральный защитник второй команды «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением о предстоящем финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России между «Балтикой» и красно-белыми.

«Я думаю, что «Спартак» — фаворит в предстоящем кубковом матче с «Балтикой». «Спартак» — это «Спартак», а «Балтика» 100 лет не играла в РПЛ и сейчас находится на грани вылета. Балтийцы после зимней паузы преобразились, стали лучше играть. Поэтому «Спартаку» будет нелегко, тем более это выездная игра.

«Спартак», конечно, сделает ставку на Кубок, им без разницы, на каком месте финишировать в чемпионате. Я не знаю, на что «Балтика» будет делать ставку. Им, конечно, нужно остаться в РПЛ, но вроде Кубок недалеко. Можно погнаться за двумя зайцами, но «Балтике» будет обидно, если ни за одним не угонятся. Времени между матчами достаточно, и футболисты «Балтики» успеют восстановиться, поэтому будут играть основой в Кубке. «Спартак» же провёл лёгкую ротацию с «Краснодаром», поэтому также будет играть основой», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, финальный матч Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 14 мая в Калининграде. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.