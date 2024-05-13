Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Как и в прошлом туре, хорошая работа Чистякова. Игра ему досталась тяжёлая, но он справился. На 15-й минуте не показал жёлтую игроку «Краснодара» за грубую игру, аналогично — на 57-й минуте. На 82-й минуте Чистяков разобрался и не стал показывать вторую жёлтую Кайо. Да, рука идёт, есть контакт, но рука не согнута и не направлена в голову», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.