Вратарь «Сочи» Рудаков: сейчас матчи «на ноль» меня особо не интересуют

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков оценил разгромную победу команды в матче 28-го тура с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла 12 мая. Она была проведена в Сочи. Хозяева одержали победу со счётом 6:1.
«Эмоции положительные, конечно, после такой победы. Сейчас мы думаем уже о следующей игре. Не обидно ли, что пропустил один гол в такой игре? Честно говоря, сейчас матчи «на ноль» меня особо не интересуют, главное – «Сочи» победил. Мы идём дальше», – приводит слова Рудакова «РБ Спорт».
Напомним, «Сочи» (23 очка) остаётся на последнем месте в РПЛ. Команда Роберта Морено сократила отставание от зоны стыковых матчей до шести очков за два тура до конца чемпионата России.
Ранее Максим Рудаков высказался о турнирном положении сочинцев в текущем сезоне чемпионата России.
- 13 мая 2024
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