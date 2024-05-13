Вратарь «Сочи» Рудаков: сейчас матчи «на ноль» меня особо не интересуют

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков оценил разгромную победу команды в матче 28-го тура с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла 12 мая. Она была проведена в Сочи. Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

«Эмоции положительные, конечно, после такой победы. Сейчас мы думаем уже о следующей игре. Не обидно ли, что пропустил один гол в такой игре? Честно говоря, сейчас матчи «на ноль» меня особо не интересуют, главное – «Сочи» победил. Мы идём дальше», – приводит слова Рудакова «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» (23 очка) остаётся на последнем месте в РПЛ. Команда Роберта Морено сократила отставание от зоны стыковых матчей до шести очков за два тура до конца чемпионата России.

Ранее Максим Рудаков высказался о турнирном положении сочинцев в текущем сезоне чемпионата России.