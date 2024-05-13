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Вратарь «Сочи» Рудаков: сейчас матчи «на ноль» меня особо не интересуют

Вратарь «Сочи» Рудаков: сейчас матчи «на ноль» меня особо не интересуют
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Голкипер «Сочи» Максим Рудаков оценил разгромную победу команды в матче 28-го тура с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла 12 мая. Она была проведена в Сочи. Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
6 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кравцов – 9'     2:0 Гуарирапа – 32'     3:0 Алвес – 66'     4:0 Сутормин – 74'     5:0 Сутормин – 83'     6:0 Бурмистров – 87'     6:1 Турбо – 88'    

«Эмоции положительные, конечно, после такой победы. Сейчас мы думаем уже о следующей игре. Не обидно ли, что пропустил один гол в такой игре? Честно говоря, сейчас матчи «на ноль» меня особо не интересуют, главное – «Сочи» победил. Мы идём дальше», – приводит слова Рудакова «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» (23 очка) остаётся на последнем месте в РПЛ. Команда Роберта Морено сократила отставание от зоны стыковых матчей до шести очков за два тура до конца чемпионата России.

Ранее Максим Рудаков высказался о турнирном положении сочинцев в текущем сезоне чемпионата России.

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