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Между Мбаппе и Аль-Хелаифи не было драки, но была неприятная беседа — L’Équipe

Между Мбаппе и Аль-Хелаифи не было драки, но была неприятная беседа — L’Équipe
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не дрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, между Мбаппе и Аль-Хелаифи был разговор на повышенных тонах. Он был громким и не самым приятным. Отмечается, что стороны обсуждали финансовый вопрос ухода форварда в мадридский «Реал».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Килиан Мбаппе устроил стычку с Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщало издание Le Parisien. Отмечалось что ситуация произошла перед матчем 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза» (1:3). Перед игрой Аль-Хелаифи встретился с Мбаппе и спросил у Килиана, почему тот специально не упомянул его в своём прощальном видео. После этого началась драка и «были слышны крики».

Напомним, Мбаппе летом покинет парижскую команду на правах свободного агента. Ожидается, что он перейдёт в «Реал».

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