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Гурцкая: за Тюкавиным может появиться очередь, цена для Европы не очень большая

Гурцкая: за Тюкавиным может появиться очередь, цена для Европы не очень большая
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об интересе «Зенита» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, а также поделился мыслями о возможном переходе форварда в европейский клуб.

«Динамо» может продать Тюкавина летом? Гипотетически – да. Есть ли интерес от «Зенита»? Интерес, конечно, есть, но в «Зенит» Тюкавин точно не пойдёт. Для «Зенита» у него нет опции выкупа. У него есть опция выкупа только для Европы. Сейчас за ним не стоит очередь, но она может появиться. Цена для Европы не очень большая», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.

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