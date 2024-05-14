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Тихонов: думаю, все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар»

Тихонов: думаю, все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар»
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий красноярский «Енисей», высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Скажу так, раньше все уставали от чемпионств «Спартака», сейчас то же самое происходит с «Зенитом». У меня, конечно, нет антагонизма к «Зениту», но думаю, все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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