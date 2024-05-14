Экс-игрок «ПСЖ» считает, что Килиан Мбаппе когда-то может перейти в АПЛ

Бывший защитник «ПСЖ» Тома Мёнье высказался об уходе нападающего парижской команды Килиана Мбаппе из клуба.

Этим летом Мбаппе в статусе свободного агента перейдёт в мадридский «Реал».

«Удивлён ли я, что Мбаппе пробыл в «ПСЖ» семь лет? Нет, не удивлён. Я уже знаю, что из «ПСЖ» уйти непросто. Париж предпринимает все возможные меры, чтобы удержать игрока. Килиан также знал, что он как дома. Не всегда трава зеленее где-то в другом месте, и не всегда уходить куда-либо лучше.

Меня бы не удивило, если бы он продлил контракт ещё на один или два сезона. Кроме того, Килиан амбициозный человек, открытый для нового, с большим желанием учиться. Такого игрока можно встретить раз в шесть, семь или восемь лет.

Он хочет войти в историю, не только во Франции, но и во всём мире. Для меня это тоже признак великих игроков – быть очень хорошими везде. Может быть, он и в Премьер-лигу перейдёт. Роналду, например, тоже так делал. Чтобы показать себя всему миру, надо побеждать везде, – приводит слова Мёнье L’Equipe.

В составе «ПСЖ» Мбаппе сыграл 307 матчей, забил 256 мячей и отдал 108 голевых передач. Вместе с командой 25-летний нападающий выиграл шесть чемпионатов Франции, три Кубка и три Суперкубка Франции, а также дважды Кубок французской лиги.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»