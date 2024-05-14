Мбаппе опубликовал эмоциональный пост на фоне ухода из «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опубликовал пост в одной из социальных сетей на фоне своего ухода из клуба летом и после получения титула лучшего игрока Лиги 1.

«Огромные эмоции от этого пятого титула лучшего игрока Лиги 1. Большое спасибо за любовь, которую я получал все эти годы. Я никогда не забуду те особенные моменты, которые я смог провести с клубом. Спасибо моим товарищам по команде и сотрудникам этого особого и престижного клуба „ПСЖ“ за то, что постоянно позволяли мне быть лучшей версией себя. Я ухожу с высоко поднятой головой, но никогда не забывая, что я бесконечно благодарен вам», — написал Мбаппе.

Напомним, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в Лиге 1 по версии профсоюза футболистов и тренеров Франции. Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»