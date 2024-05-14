Карло Анчелотти вновь высказался о вратарях «Реала» и их игровом времени

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 36-го тура Ла Лиги против «Алавеса» ответил на вопрос о том, кто будет играть в воротах.

«Кто будет играть в воротах? Мы примем решение. Лунин может сыграть в одном из этих матчей, также мы хотим дать возможность немного поиграть Кепе.

Это будет непросто, потому что осталось не так много матчей. Лунин провёл фантастический сезон, а Куртуа, когда он на своём уровне – лучший в мире», – приводит слова Анчелотти Marca.

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Матч «Реал» — «Алавес» состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 22:30 мск. До финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд 1 июня команда также сыграет в Ла Лиге с «Вильярреалом» (19 мая) и «Бетисом» (25 мая).