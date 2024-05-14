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Игрок «Мурома» Мурза: в Латвии пресекалось всё, что связано с Россией

Игрок «Мурома» Мурза: в Латвии пресекалось всё, что связано с Россией
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Украинский нападающий «Мурома» Артур Мурза вспомнил о периоде выступлений в Латвии. Там футболист играл за футбольный клуб «Валмиера».

«В Латвии пресекалось всё, что связано с Россией. В чём это выражалось? Пришёл как-то в кафе. Всё классно: приятная музыка, уютная атмосфера. Подходит официант и спрашивает заказ на английском. Я отвечаю на русском и вижу, что он прекрасно понимает, но специально продолжает говорить на английском. К тому же я слышал, как он общался на русском, когда только заходил в кафе. Тут мне стало ясно — друг друга мы не поймём! Встал и ушёл оттуда», — приводит слова Мурзы Sport24.

23-летний Артур Мурза — воспитанник футбольного клуба «Мариуполь», «Шахтёра» и киевского «Динамо». 27 апреля 2018 года в матче с «Шахтёром» дебютировал в украинской Премьер-лиге, выйдя на замену на 80-й минуте. Игроком «Мурома» Артур стал в марте 2024 года, заключив контракт до конца этого календарного года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 200 тысяч.

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