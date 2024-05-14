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«Химки» рассматривают вариант с подписанием Гильерме свободным агентом

«Химки» рассматривают вариант с подписанием Гильерме свободным агентом
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Подмосковные «Химки» рассматривают вариант с подписанием 38-летнего вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок покинет «Локомотив» летом по истечении контракта, клуб предложил ему должность в своей структуре. Но сам вратарь ещё хочет поиграть. Помимо «Химок», у голкипера есть пара вариантов в Европе.

Напомним, за «Локомотив» бразильский вратарь с российским паспортом выступает с 2007-го. В нынешнем сезоне Маринато провёл пять матчей (все — в Фонбет Кубке России), дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс.

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