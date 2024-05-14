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Агент Матео Кассьерры: возможно, «Зенит» показал плохую игру, а не форвард

Агент Матео Кассьерры: возможно, «Зенит» показал плохую игру, а не форвард
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Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался об игре колумбийского форварда в составе сине-бело-голубых. Напомним, после зимней паузы Кассьерра забил в чемпионате лишь два гола.

«Не могу сказать, что Матео снизил свои показатели. Он лучший бомбардир лиги, хотя и пропустил несколько игр, и, когда мяч попадает к нему, его реакция хороша и он почти всегда забивает гол. Думаю, что, возможно, «Зенит» показал плохую игру, а не Матео», — приводит слова Петропулоса «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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