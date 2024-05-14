Игрок ЦСКА Зделар: Тошич — мой очень хороший друг, мы общаемся каждую неделю

Футболист ПФК ЦСКА Саша Зделар высказался о возможном приглашении Зорана Тошича на Братский кубок.

«Зоран — мой очень хороший друг. Мы с ним общаемся. Если он будет в Москве на Братском кубке, я буду рад видеть его на поле, если это будет дополнительный игрок для нашей команды. Мы с Тошичем общаемся каждую неделю», — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, с 3 по 7 июля 2024 года в Москве состоится летний международный турнир «Братский кубок», в котором примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» (Белград) и ОФК Белград. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».