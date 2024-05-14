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Володин: эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое?

Володин: эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое?
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал лимит на легионеров в российском футболе.

«Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд! Ребёнок ходит с бабушкой на секцию, а с них деньги берут. Восемь легионеров на футбольном поле. Трое только те, кто играет в национальной команде. Это о чём говорит? Задумайтесь. Мы должны сделать всё, чтобы на поле выходили наши ребята. Те, кто бредит спортом. Они должны реализовать себя и остаться в стране. А средства огромные должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут все наши ребята», — приводит слова Володина «Матч ТВ».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона находится московское «Динамо». Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от бело-голубых на два очка. Тройку лидеров замыкает «Краснодар». Отметим, что в составе «Динамо» играют такие российские футболисты, как Константин Тюкавин, Антон Шунин, Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, Станислав Бессмертный, Даниил Фомин, Фёдор Смолов и многие другие.

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