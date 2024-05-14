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Защитник «Сочи» Литвинов — о работе с иностранным тренером: много игры низом

Защитник «Сочи» Литвинов — о работе с иностранным тренером: много игры низом
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Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался об отличиях подходов иностранных и российских тренеров. Сейчас «Сочи» возглавляет испанский специалист Роберт Морено.

«Не могу сказать, что есть какая-то огромная разница между подходами европейских и российских тренеров. Понятно, что у каждого есть свои методы, но так у всех. Из основного, что отличается, это, наверное, уклон в сторону игры низом и спокойная атмосфера, отсутствие давления. Это очень хорошо. Когда ты выходишь на поле, чувствуешь, что можешь спокойно выйти и играть, не забиваешь голову лишним негативом. Это очень многое даёт. Думаю, это очень правильный посыл», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт»

Напомним, Роберт Морено возглавил «Сочи» в середине декабря прошлого года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Гранада» и «Монако». Также Морено возглавлял сборную Испании. Под его руководством «Красная фурия» провела девять матчей, одержав в них семь побед и дважды сыграв вничью, и квалифицировалась на Евро-2020. «Сочи» по состоянию на сегодняшний день занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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