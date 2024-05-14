Экс-форвард «Зенита» Гасилин: у «Динамо» есть чемпионский фарт — он помогает им

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном чемпионстве московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что «Динамо» благоволит фортуна — она очень важна. Много случаев знает история, когда команда, которая становилась чемпионом, вырывала эти победы. Можно вспомнить «Манчестер Сити», когда казалось, что чемпионство ушло. У «Динамо» есть чемпионский фарт — он помогает им», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.