Гвардиола: никто не выигрывал АПЛ четыре раза подряд. Никто, потому что это безумно сложно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что выиграть чемпионат Англии четыре раза подряд является сверхтяжёлой задачей для любой команды.

«Ни одна команда не выигрывала четыре чемпионских титула подряд. Вот насколько это сложно сделать! В противном случае «Ливерпуль» в 1980-х, сэр Алекс Фергюсон в 1990-х, «Челси» с Абрамовичем и «Арсенал» с Арсеном Венгером непременно бы это сделали. Но у них не вышло», — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, с сезона-2020/2021 чемпионом Англии неизменно становился «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» ведут борьбу за титул с «Арсеналом», отставая от «канониров» на одно очко при матче в запасе.