Широков: с чего «Спартак» должен выигрывать? Они мыслят категориями 20-летней давности

Бывший российский футболист Роман Широков высказался о московском «Спартаке», в составе которого выступал во время игровой карьеры.

«Есть шесть примерно одинаковых команд. Если мы вынесем за скобки «Зенит», то остаётся пять команд — «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Спартак». Мы ждём, что эти команды в равной степени претендуют на чемпионство. Почему тогда сезон «Спартака» провальный? С чего вдруг они должны обязательно выигрывать?

«Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе. Потом всё это потихоньку уходило. Просто у них осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они всё время вторые, третьи, пятые. За последние 20 лет они выиграли один чемпионат, один Кубок России и один Суперкубок России. За то же время «Локомотив» выиграл гораздо больше», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.