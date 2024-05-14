Петербургский журналист Лукосяк раскритиковал тактику «Зенита» при Семаке

Журналист из Санкт-Петербурга Юрий Лукосяк раскритиковал тактику «Зенита» при главном тренере Сергее Семаке.

«Ну, Юрий Андреевич [Морозов] сказал бы пару хороших слов, чтобы завелась себе команда. Потому что когда смотришь, как тренер стоит и вот так вот скрещивает руки на груди и [у него] совершенно не эмоциональное лицо, вместо того, чтобы просто накричать на этих бразильцев, которые, я считаю, что ну просто спят на ходу.

Мне, например, это совершенно не нравится. Я вижу тактику совершенно предсказуемую в каждой игре. Это перекатывание мяча. Я понимаю, они там смотрят Лигу чемпионов и видят эту манеру, но там есть люди смелые, отважные, обладающие последним хорошим пасом», — сказал Лукосяк в выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».