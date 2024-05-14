Экс-игрок «Балтики» Даев вспомнил единственную победу команды над «Спартаком» в 1996 году

Бывший футболист калининградской «Балтики» Вячеслав Даев поделился воспоминаниями о единственной победе команды над «Спартаком». Этот матч состоялся в 1996 году.

«В 1996 году был очень тяжёлый матч. К нам приехал действительно звёздный «Спартак». Наверное, нам помогло, что это было начало чемпионата. Если не ошибаюсь, 2-й тур. Поле было, мягко говоря, не очень хорошего качества. Это сыграло на руку больше нам, чем «Спартаку», потому что у них играли классные ребята. На хорошем поле «Балтике» было бы сложно что-то противопоставить «Спартаку». Мы в основном отбивались, но смогли победить. «Спартак» тогда ещё пенальти не реализовал и подарил праздник калининградцам», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени.