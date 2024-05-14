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Защитник «Балтики» Жиров высказался о предстоящем финале Пути регионов со «Спартаком»

Защитник «Балтики» Жиров высказался о предстоящем финале Пути регионов со «Спартаком»
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Защитник калининградской «Балтики» Александр Жиров высказался о предстоящем финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Мы играем дома, ждём полный стадион, ажиотаж. Понятно, что это финал Пути регионов, мы, конечно, рассчитываем только на победу.

Мы провели работу над ошибками, разобрали всё, поняли, что и в каких аспектах нам нужно улучшить. Перерыв между играми маленький, эмоции убираешь в сторону и готовишься к игре, переживать некогда», — сказал Жиров в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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