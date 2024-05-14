Медведев — об «импотентах» в «Зените»: отравленные ядовитые слухи

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал ядовитыми слухами информацию об оскорбительном обращении к футболистам команды после поражения в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Медведев назвал футболистов сине-бело-голубых «импотентами» в раздевалке после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб уступил ЦСКА со счётом 0:1. Отмечалось, что после игры в раздевалке состоялся «тяжёлый разговор между председателем правления клуба и командой». Иностранным футболистам «Зенита» Медведев объяснил, что импотенты «это те, кто хочет, но не может».