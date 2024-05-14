Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медведев — об «импотентах» в «Зените»: отравленные ядовитые слухи

Медведев — об «импотентах» в «Зените»: отравленные ядовитые слухи
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал ядовитыми слухами информацию об оскорбительном обращении к футболистам команды после поражения в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Медведев назвал футболистов сине-бело-голубых «импотентами» в раздевалке после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб уступил ЦСКА со счётом 0:1. Отмечалось, что после игры в раздевалке состоялся «тяжёлый разговор между председателем правления клуба и командой». Иностранным футболистам «Зенита» Медведев объяснил, что импотенты «это те, кто хочет, но не может».

Материалы по теме
Источник: Александр Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита» после проигрыша ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android