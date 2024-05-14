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Игорь Шалимов: «Спартак» раскрепощён, но играет как маленькая команда — от печки

Игорь Шалимов: «Спартак» раскрепощён, но играет как маленькая команда — от печки
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Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» продолжил играть от соперника — в три центральных защитника, разбивая игру соперника и дожидаясь своего шанса. У «Краснодара» большие вопросы к Кади — не в первом матче его выводит один на один Сперцян, но он не забивает. Потом у Кади были ещё моменты, но он не реализовал. Уверен, будь начало чемпионата, игра со средней командой — он бы, скорее всего, забил. А тут такое впечатление, что команда взбудоражена изнутри, есть большое давление, которое снять не удаётся — видно перевозбуждение. «Спартак», наоборот, раскрепощён, ушло напряжение. Но красно-белые, как маленькие команды, танцуют от печки — от обороны, и это пока проходит», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» состоялся в субботу, 11 мая. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 34-й минуте полузащитник хозяев Роман Зобнин забил единственный мяч в игре. После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    
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