Бонгонда — об уровне РПЛ: «Спартак» мог бы обыгрывать 3:0 последнюю команду Ла Лиги

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда сравнил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге и испанской Примере. По мнению конголезца, между чемпионатами нет большой разницы.

«Это два разных чемпионата. Тот более техничный, здесь же меня впечатлил уровень футбола – достаточно высокий, сильный. Поначалу я старался адаптироваться под российский футбол. Скажем, в Испании больше игроков моего стиля, чем в России. Там выше интенсивность.

Вообще это тяжело объяснить, потому что не бывает у команд, где бы они ни играли, одинаковых матчей. Но в России точно хороший уровень. Нет огромной разницы с чемпионатом Испании. Если бы «Спартак» играл в испанской Ла Лиге, он бы мог обыгрывать команду, идущую на последнем месте, со счётом 3:0. Другое дело – матчи с лидерами. Вот почему тяжело проводить параллели», — приводит слова Бонгонда Metaratings.

Бонгонда родился в Бельгии, но представляет национальную команду ДР Конго. Он начинал свою карьеру в клубах Бельгии, однако затем выступал за «Сельту», «Трабзонспор» и «Генк». С 2022 года играл в составе «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании.

28-летний футболист стал игроком «Спартака» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за красно-белых 32 матча во всех турнирах, забил cемь голов и сделал две результативные передачи.