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«Никогда не был в таком хорошем положении». Тренер сборной Венгрии — о составе на Евро

«Никогда не был в таком хорошем положении». Тренер сборной Венгрии — о составе на Евро
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал выбор состава на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии. Напомним, Венгрия стала первой командой, объявившей состав для участия в турнире.

«К счастью, все наши игроки доступны на данный момент, у нас нет травм. Возможно, я никогда не был в таком хорошем положении за последние годы. По нашей информации, Фиола и Ланг также восстанавливаются к началу чемпионата, и мы можем рассчитывать на них в заявке на матч», — приводит слова Росси Valogatott.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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