Выбери победителя Евро! Подписчики «Чемпионата» в ВКонтакте определят своего чемпиона

За месяц до старта чемпионата Европы по футболу «Чемпионат» запускает специальный проект.

Подписчикам сообщества ВКонтакте предлагается коллективно определить будущего победителя турнира.

На первом этапе будет проведена серию голосований по группам. Исходя из этих результатов будет составлена сетка плей-офф — и далее опросами по каждой паре мы дойдём до финала.

После завершения Евро мы сверим прогнозы подписчиков «Чемпионата» с реальными раскладами.

Первое голосование запущено в группе А. Заходите и оставляйте свой выбор:

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Состав участников Евро-2024. Видео: