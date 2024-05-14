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Игрок «Мурома» Мурза: меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими

Игрок «Мурома» Мурза: меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими
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Выступающий за российский «Муром» украинский футболист Артур Мурза заявил, что считает Россию и Украину братскими странами.

— На Украине остались люди, с которыми ты до сих пор поддерживаешь общение?
— Круг друзей сильно сократился. Я не поддерживаю общение с людьми, которые не разделяют мои принципы.

— Но ты же понимаешь: твои принципы чужды для многих людей на Украине?
— Так и есть. Но я всё равно от них не откажусь. Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Я всегда чтил и чту победы наших дедов, которых они добивались вместе. После 2014-го всё это сломалось, Россия вдруг стала для Украины врагом. Но в моей голове это невозможно. Россия всегда будет для меня братской страной. А вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья, — приводит слова Мурзы Sport24.

23-летний Артур Мурза — воспитанник футбольного клуба «Мариуполь», «Шахтёра» и киевского «Динамо». 27 апреля 2018 года в матче с «Шахтёром» дебютировал в Украинской Премьер-Лиге, выйдя на замену на 80-й минуте. Игроком «Мурома» Артур стал в марте 2024 года, заключив контракт до конца этого календарного года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 200 тысяч.

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